Состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию 25.03.2018, 15:23

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Самолет преодолел почти 14 500 тысяч км.

Впервые в истории был совершен беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию. Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, 24 марта, самолет Boeing 787-9 вылетел из австралийского города Перт и совершил посадку в лондонском аэропорту Хитроу утром в воскресенье, 25 марта.

Как отмечается, самолет преодолел почти 14 500 тысяч км.

Ранее сообщалось, что самолет совершил беспосадочный перелет из США в Австралию на горчичном масле.