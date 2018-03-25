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Состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию

  • 25.03.2018, 15:23
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Самолет преодолел почти 14 500 тысяч км.

Впервые в истории был совершен беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию. Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, 24 марта, самолет Boeing 787-9 вылетел из австралийского города Перт и совершил посадку в лондонском аэропорту Хитроу утром в воскресенье, 25 марта.

Как отмечается, самолет преодолел почти 14 500 тысяч км.

Ранее сообщалось, что самолет совершил беспосадочный перелет из США в Австралию на горчичном масле.


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