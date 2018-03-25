Парламент Сирии обстреляли во время визита депутата Госдумы РФ 25.03.2018, 15:52

Посольство РФ в Дамаске тоже попало под обстрел.

В Сирии во время встречи депутата Госдумы России Дмитрия Саблина с председателем Народного Совета САР Хаммудой Саббагом у здания парламента разорвались мины. В результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает Вести.ru.

Кроме того, по информации Саблина, посольство РФ в Дамаске также подверглось обстрелу.

Напомним, что войска сирийского диктатора Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.