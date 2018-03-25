закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Парламент Сирии обстреляли во время визита депутата Госдумы РФ

  • 25.03.2018, 15:52

Посольство РФ в Дамаске тоже попало под обстрел.

В Сирии во время встречи депутата Госдумы России Дмитрия Саблина с председателем Народного Совета САР Хаммудой Саббагом у здания парламента разорвались мины. В результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает Вести.ru.

Кроме того, по информации Саблина, посольство РФ в Дамаске также подверглось обстрелу.

Напомним, что войска сирийского диктатора Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.


популярное за неделю

Мнение

Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип
Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович