Как в Барановичах отмечают 100 лет БНР 25.03.2018, 17:37

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Фото: intex-press.by

Мероприятия в честь 100-летия Белорусской Народной Республики прошли в Молодом парке.

Гостей праздника встречали музыкальными номерами, выступлениями активистов, выставкой-продажей изделий ремесленников, передает intex-press.by.

Фото: intex-press.by

Праздник в парке имени 30-летия ВЛКСМ организовало движение «За свободу». Открыл мероприятие Юрий Казакевич, координатор этого движения по Брестской области, который поздравил всех присутствующих со 100-летием независимости БНР.

Фото: intex-press.by

С поздравлением к горожанам обратился также барановичский поэт Алексей Белый, а про историю БНР рассказал кандидат исторических наук Игорь Мельников.

Выступление кандидата исторических наук и военного реконструктора 20-40 годов Игоря Мельникова

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Для гостей праздника организовали музыкальные номера, выставку-продажу изделий ремесленников, викторину, фотозону с символикой БНР.

На праздник пришло 50-100 человек.

Мероприятие, посвященное 100-летию БНР, проходит также в Детской музыкальной школе искусств. Его организовало ТБМ.