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Концерт Лявона Вольского в Белостоке (Видео, онлайн)

  • 25.03.2018, 18:22
Лявон Вольский

Трансляция выступления группы Volski в Белостоке.

Лявон Вольский хотел выступить возле Оперного лично, но несколько месяцев заранее у него в этот день был запланирован концерт в Белостоке, который так и не удалось перенести. Организаторы — белорусы Подляшья — заявили, что перенос невозможен.

«Я должен быть на сцене в 17.00 по Варшаве (18.00 в Беларуси). Выступить в Минске в 14.00, доехать и пересечь границу я просто не успею. Вместе с организаторами праздника возле Оперного мы обсуждали даже вариант с веротолетом, но международного аэропорта в Белостоке нет, а из Варшавы или Гродно доехать опять не успеваю. Поэтому я спою в Минске в варианте телемоста», – говорил Вольский.

«Белсат» решил, что будет правильно показать этот концерт онлайн. Смотрите трансляцию с 18:00 до 19:00 по минскому времени на «Ютубе».


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