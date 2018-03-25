Домрачева выиграла последнюю гонку сезона 4 25.03.2018, 18:58

Белорусская биатлонистка одержала 34-ю победу в карьере и сравнялась с Магдаленой Нойнер.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку с массовым стартом на последнем этапе Кубка мира, который завершился в Тюмени, передает tut.by.

Домрачева прошла два первых огневых рубежа без штрафных кругов, но немного уступала лидерам из-за невысокой скорости стрельбы, занимая десятое место. На третьей стрельбе Дарья допустила один промах, но при этом поднялась на шестое место.

На второй стойке Домрачева отработала без промахов и покинула стрельбу пятой. Она 13 секунд уступала Паулине Фиалковой и Анаис Шевалье, уйдя сразу за Ванессой Хинц и Франциской Пройсс.

Дарья быстро опередила немок и начала приближаться к лидерам. Она нагнала их за километр до финиша, сразу предприняв атаку в гору. Шевалье не выдержала темп Домрачевой, а Фиалкова держалась до самого финиша. И все же на решающей прямой белоруска еще прибавила и завершила сезон красивой победой.

Надежда Скардино (0+0+1+0) финишировала 16-й, а Ирина Кривко (1+0+1+0) — 24-й.

Невероятно драматичной вышла борьба за Большой хрустальный глобус. После вычитания двух худших результатов словачка Анастасия Кузьмина опережала финку Кайсу Макарайнен на пять очков, а третью стрельбу Макарайнен покинула лишь 20-й.

На завершающую стойку Кузьмина пришла с солидным преимуществом, но промазала последний выстрел. Макарайнен же отстрелялась чисто. На последний круг Анастасия ушла восьмой, а Кайса — девятой.

Словачке достаточно было прибежать на финиш вместе с финкой, даже уступить ей два места, но Макарайнен выдала феноменальный последний круг, а Кузьмина, наоборот, начала терять позиции.

На финише Кайса была шестой, а Анастасия — одиннадцатой, что позволило финке выиграть Большой хрустальный глобус с преимуществом всего в три очка.

an incredible last shooting and a sensational last lap give @kmakarainen the 2017/2018 overall crystal globe in #TMN18 What an incredible season and race as usual live on https://t.co/Z1cUg23KzH N pic.twitter.com/VMEgyBnRqp — IBU World Cup (@IBU_WC) 25 марта 2018 г.

Дарья Домрачева заняла в Кубке мира третье место, Надежда Скардино стала 18-й, Ирина Кривко — 20-й, Динара Алимбекова — 74-й, Надежда Писарева — 80-й, Дарья Юркевич — 93-й.