Пучдемон может попросить убежища в Германии 25.03.2018, 20:21

Глава Каталонии был задержан немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии. Об этом сообщает газета Kieler Nachrichten (KN) в воскресенье, 25 марта, со ссылкой на судебные круги. Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), сообщил изданию представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон, передает DW.

Вместе с тем собеседник KN отметил, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Впрочем, окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.

О приезде Пучдемона сообщили финнские органы

Пучдемон был задержан немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией. О том, что политик поедет через Германию в Бельгию, немецких правоохранителей, по информации KN, проинформировали коллеги из Финляндии, где Пучдемон находился в последние дни.

В настоящее время генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей. По словам замгенпрокурора земли Ральфа Дёппера (Ralph Döpper), есть "некоторая вероятность", что 26 марта станет известно, отправит ли Высший земельный суд Пучдемона под экстрадиционный арест. Суд должен будет решить, правомерна ли выдача каталонского политика испанским властям.

Протесты в Барселоне

Между тем на улицы каталонской столицы Барселоны вышли тысячи человек, протестуя против задержания Пучдемона в Германии. В ходе акции произошли столкновения ее участников с полицией.

VÍDEO Clam a favor de la "vaga general" durant la manifestació que es dirigeix cap al consolat alemany a #Barcelona https://t.co/OUMzGfG8Ea pic.twitter.com/9eUzrvmJk2 — NacióDigital (@naciodigital) 25 марта 2018 г.

В Испании Пучдемон и ряд других каталонских политиков обвиняются в мятеже, растрате бюджетных средств и других правонарушениях в связи с проведением спорного референдума и провозглашения независимости Каталонии от Испании. Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордера на арест Пучдемона и еще нескольких каталонских политиков и решил заключить под стражу еще пять политических деятелей, которым может грозить от 20 до 30 лет тюремного заключения.