закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На правозащитников составили протоколы

1
  • 25.03.2018, 20:55
  • 1,196
ФОто: tut.by

Протоколы составлены за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

По информации правозащитного центра «Весна», в Советском РУВД на правозащитников-наблюдателей, задержанных в воскресенье на площади Якуба Коласа, откуда должно было стартовать несанкционированное шествие, составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КОАП, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

«Мы возле РУВД, внутрь не пускают и ничего не говорят», — говорит tut.by глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Задержано было шесть правозащитников «Весны», но некоторых вскоре отпустили. Протоколы составлены в отношении как минимум троих.


популярное за неделю

Мнение

Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип
Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип