На правозащитников составили протоколы 1 25.03.2018, 20:55

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ФОто: tut.by

Протоколы составлены за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

По информации правозащитного центра «Весна», в Советском РУВД на правозащитников-наблюдателей, задержанных в воскресенье на площади Якуба Коласа, откуда должно было стартовать несанкционированное шествие, составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КОАП, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

«Мы возле РУВД, внутрь не пускают и ничего не говорят», — говорит tut.by глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Задержано было шесть правозащитников «Весны», но некоторых вскоре отпустили. Протоколы составлены в отношении как минимум троих.