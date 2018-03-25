Концерт на День Воли в Слуцке завершился задержанием организаторов

Концерт на День Воли в Слуцке завершился задержанием организаторов2
- 25.03.2018, 21:56
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Всех доставили в Слуцкое РОВД.
В Слуцком городском доме культуры 25 марта состоялся разрешенный властями концерт к 100-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. На нем выступили бард Змитер Бартосик, группа "ХараЧакра" из Солигорска и Алесь Денисов из группы "Dzieciuki", передает euroradio.fm.
После его завершения организаторов задержали по дороге в Минск и некоторых из них оштрафовали.
В комментарии слуцкому изданию kurjer.info организатор концерта Алина Нагорная рассказала, что она ехала в машине, когда ее задержали и сообщили, будто она неправильно переходила дорогу.
Вместе с ней задержали еще нескольких человек, сообщил в соцсетях общественный активист Петр Маркелов. Это Алесь Логвинец, Александр З., Владимир Барановский и Илья Буткин. Всех доставили в Слуцкое РОВД.
Через некоторое время милиционеры освободили задержанных. Нагорная, Барановский и Буткин оштрафованы — якобы за переход улицы в неположенном месте.