Павел Климкин: Будущее Беларуси и Украины — объединенная демократическая Европа 1 26.03.2018, 16:31

1,200

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины выступил со статьей о БНР.

«Недавно мы отметили 100-летие УНР. И вот 25 марта исполняется 100 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики», - пишет министр иностранных дел Украины Павел Климкин для сайта Українська правда.

«Думаю, что именно украинский пример вдохновил белорусских патриотов на создание собственного государства. Несомненно эти два события взаимосвязан, как взаимосвязана и вся история двух наших стран и народов.

К сожалению, УНР и БНР не устояли и были уничтожены русскими и местными большевиками.

Карта Белорусской Народной Республики

Поэтому празднование юбилеев одновременно несет в себе и печальную ноту. Ноту потерянного шанса, который намного счастливее за реальность, которая тогда так и не смогла реализоваться.

Хотя история и не знает сослагательного наклонения, трудно не поддаться искушению и не помечтать о том альтернативном мире, в котором и Украина, и Беларусь отстояли независимость и еще в 1918 году вернулись в своё естественное европейское пространство.

Первое правительство БНР

Я представляю себе, например, мощную конфедерацию Украины, Беларуси, Польши и Литвы, объединенную традициями Речи Посполитой. Сработал бы при таких условиях пакт Молотова — Риббентропа? Была бы вообще решена Вторая мировая?

Мечты мечтами, но синергия Украины и Беларуси реально имеет огромный потенциал, который на протяжении веков добрососедства и по сути родственных отношений мы никогда так и не использовали хотя бы на треть.

В этой статье я не ставлю себе за цель дать официальный анализ текущего состояния наших двусторонних отношений, зато предлагаю читателю свои размышления о самой природе и истории взаимоотношений наших двух народов.

Казалось бы, в отношениях Украины и Беларуси с давних времен и до сих пор все ясно и понятно. Однако, если более внимательно присмотреться, то увидим в них немало парадоксального, а может, и уникального.

Третья уставная грамота от 25 марта 1918 года, на основании которой появилась Белорусская Народная Республика

Скажем, совсем недавно в одной своей статье я задавал риторический вопрос: «Есть ли в нынешней Европе две соседние страны, в отношении которых не было бы трагических, кровавых страниц?». Так вот, оказывается, есть! И ходить нам далеко не надо, потому что это Украина и Беларусь!

За более чем тысячу лет ни одной войны, ни конфликта, ни враждебности вообще!

Это чрезвычайная редкость и чрезвычайная цивилизационная ценность. И, конечно, именно эта уникальная особенность и создает глубинную основу отношений между Украиной и Беларусью, каких бы политических векторов не держались руководители двух государств в тот или иной момент.

Конечно, можно объяснить такую историческую бесконфликтность братством наших народов, но все мы знаем, что братство, к сожалению, не всегда защищает от конфликтов, иногда, наоборот, комплекс «старшего брата» их как раз и порождает. Но ни у нас, ни у белорусов, слава Богу, такого комплекса никогда не было.

Почтовые марки БНР

Что касается родства, то напомню: именно белорусы являются ближайшими по крови родственниками украинцам, соответственно и ближайшим к украинскому языку является белорусский, а не русский, как многие до сих пор считают.

Сходство исторических судеб также просто поражает. Какие бы головокружительные геополитические трансформации не происходили в Центральной и Восточной Европе, мы, хотя и не всегда по своей воле, оказывались вместе в одном и том же лагере.

Предки украинцев и белорусов были этническим ядром Киевской Руси, крупнейшей европейской державы того времени. Особую роль украинская и белорусская Русь играли и в составе Великого Княжества Литовского, а позже Речи Посполитой.

Этот период важен прежде всего тем, что Украина и Беларусь, освободившись от татаро-монгольского ига, реинтегрировались в европейское цивилизованное пространство, в частности, в наши города пришло Магдебургское право.

Между тем московская часть бывшей Киевской Руси остается под Золотой Ордой, что все больше увеличивает пропасть между Московией и Европой.

Титульная страница Конституции гетмана Филиппа Орлика

В последующие века наши две страны входили в Российскую империю, а после неудачных попыток освободиться в 1918 году вместе попали в ад Советского Союза.

Наконец, в 1991 году именно Украина и Беларусь в Беловежской пуще поставили Москву перед фактом распада СССР.

Кстати, недавно имел честь встретиться со Станиславом Шушкевичем. Я разговаривал по-украински, он — по-белорусски, и мы прекрасно понимали друг друга. И это касалось не только языка, но и взглядов на будущее наших двух стран и Европы.

Подписание Беловежских соглашений в Вискулях 8 декабря 1991

Таким образом, можем констатировать практически полную параллельность нашего исторического развития. И именно в этой параллельности, по моему мнению, кроется еще один парадокс, на этот раз, к сожалению, со знаком минус.

Складывается такое впечатление, что с момента поглощения Российской империей Украины и Беларуси между ними возникает какой-то невидимый искусственный барьер. Особенно это было заметно в СССР.

Что украинский и белорусский народы знали друг о друге? Только то, что речь идет о «втором младшем брате» большой России!

Воспетая политиками и поэтами тройка славянских народов-братьев на самом деле была построена так, что и украинская, и белорусская нация в отдельности была ориентирована исключительно на Россию и должна была в недалекой перспективе полностью в ней раствориться.

Понятно, что в такой ситуации укрепление прямой украинско-белорусской общности без российского посредничества было крайне нежелательным.

В результате сегодня имеем чувство родства, искреннюю взаимную симпатию, но практически полную неосведомленность о культурном достоянии друг друга, об общем прошлом, не хватает также и осознания того, какой мощный потенциал имеет наша синергия во всех без исключения сферах.

Но все это можно наверстать, и мы это обязательно сделаем.

Главное, что дружба между нашими народами действительно искренняя и существует естественное взаимное притяжение между нашими культурами.

Меня, например, очень трогает то, что самая популярная белорусская рок-группа «Brutto» исполняет на украинском языке песни на слова Лины Костенко и Сергея Жадана.

В свою очередь известный украинский писатель Александр Ирванец самостоятельно выучил белорусский язык и перевел произведения Василя Быкова и Владимира Орлова. Таких художников пока единицы, но это исключительно мощные единицы.

Украинцы чрезвычайно высоко ценят то, что многие белорусы солидаризируются с Украиной в ее борьбе за независимость и демократию. Не зря в 2016 году в Киеве был открыт Памятный знак белорусам, которые погибли за Украину.

Михаил Жизневский

Он увековечивает имя Михаила Жизневского, который одним из первых погиб от снайперской пули на Майдане, а также Алеся Черкашина и Виталия Тележенки, бойцов тактической группы «Беларусь», которые погибли в бою с российскими оккупантами на Донбассе.

Что касается официальных отношений между Киевом и Минском, то они, безусловно, являются дружескими. В то же время, будем откровенны, полное устранение упомянутого выше барьера ощутимо тормозится тем, что сейчас идет именно тот период, когда Украина и Беларусь движутся по разным политическим векторам.

Минск ориентирован на интеграцию с Россией, а Киев — с Евросоюзом и NATO. Однако не факт, что такое расхождение навсегда.

Что касается Украины, то она выбрала свое направление окончательно, в соответствии со своей цивилизационной природой и логикой исторического развития, мы знаем цену своему выбору и готовы за него бороться.

Что до Беларуси, то обоснованность ее нынешней ориентации не выглядит такой же убедительной, хотя решать свое будущее, конечно же, будут сами белорусы.

Как бы там ни было, никакие различия не могут служить препятствием для интенсивного развития двустороннего сотрудничества и реального сближения двух родственных народов.

Отдельно хочу отметить важную посредническую роль Беларуси в попытках урегулировать российско-украинский военный конфликт на Донбассе.

Если вспомнить, что Россия в 2014 году вообще отказывалась идти на всякий диалог, притворяясь, что она тут «ни при чем», то, возможно, Минск был тогда едва ли не единственным местом, где было возможно организовать переговорный процесс.

В то же время, говоря об украинско-белорусских отношениях, не могу обойти молчанием вопиющий случай, который шокировал и возмутил всю Украину.

Имею в виду дерзкое похищение в августе прошлого года российскими спецслужбами на территории Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба. Скажу честно, очень трудно кого-либо убедить в том, что русские могли осуществить эту достаточно сложную операцию без ведома своих белорусских коллег.

Во всяком случае этот прецедент означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности, находясь в Беларуси. Очень тревожный сигнал.

Впрочем, убежден, что несмотря на все нынешние различия в политических курсах и идеологических установках, несмотря на опасности, которые создала в регионе агрессивная и настырная политика России, у Украины и Беларуси не только общее прошлое, но и общее будущее. И это будущее — объединенная демократическая Европа. Ведь логику истории не обойти, в конце концов она всегда побеждает», - заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.