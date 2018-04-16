Гандболисты минского СКА заняли третье место в Балтийской лиге
- 16.04.2018, 8:45
В матче за бронзу белорусы обыграли соперников из Украины.
Гандболисты минского СКА заняли третье место в розыгрыше Балтийской лиги, который завершился в эстонской Пыльве, сообщает БелТА.
В матче за бронзу подопечные Игоря Папруги переиграли украинский ЗТР из Запорожья в дополнительное время со счетом 40:37.
В полуфинале решающего этапа минчане уступили финскому «Риихимяки» — 25:27.
В финальном поединке финская дружина, в составе которой играют несколько воспитанников белорусского гандбола, победила «Пыльву» со счетом 26:23.