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Гандболисты минского СКА заняли третье место в Балтийской лиге

  • 16.04.2018, 8:45

В матче за бронзу белорусы обыграли соперников из Украины.

Гандболисты минского СКА заняли третье место в розыгрыше Балтийской лиги, который завершился в эстонской Пыльве, сообщает БелТА.

В матче за бронзу подопечные Игоря Папруги переиграли украинский ЗТР из Запорожья в дополнительное время со счетом 40:37.

В полуфинале решающего этапа минчане уступили финскому «Риихимяки» — 25:27.

В финальном поединке финская дружина, в составе которой играют несколько воспитанников белорусского гандбола, победила «Пыльву» со счетом 26:23.


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