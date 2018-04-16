Медики назвали самые полезные продукты для худеющих 4 16.04.2018, 13:35

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В первую очередь худеющим людям стоит употреблять натуральный йогурт.

Стремящиеся к похудению люди зачастую ограничивают себя во многих продуктах, считая, что их употребление отразится на фигуре. При этом эксперты назвали пять продуктов, которые являются не только полезными, но не станут причиной появления лишних килограммов, пишет orthodox.od.ua.

В первую очередь худеющим людям стоит употреблять натуральный йогурт, так как он содержит огромное количество белка, кальция и полезных бактерий. Богатое на протеины белое мясо птицы также не следует исключать из рациона, а порция не должна превышать размера человеческой ладони. Третьим обязательным продуктом является рыба и морепродукты. Эксперты-диетологи рекомендуют отдавать предпочтение океанской рыбе, выращенной в естественной среде.

Ежедневные завтраки из овсянки позволят насытить организм без вреда для талии, а также являются легкой едой для желудка. В качестве перекуса эксперты советуют съесть чашку попкорна, который подарит сытость и поможет дождаться основного приема еды.