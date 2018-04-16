Президент Ирландии вышел на марш, чтобы поддержать национальный язык 16.04.2018, 21:46

Фото: ЕРА

Тысячи людей пришли на марш в Дублине, чтобы поддержать родной язык.

Президент Ирландии Майкл Гигинс был одним из выступающих, которые обратились к посетителям акции. Среди прочего, он сказал, что ирландскоязычное сообщество остается активным, а государство должно поддерживать ирландский язык, передает «Радыё Свабода».

Основным языком общения в Ирландии остается английский. Официальные документы издаются на двух языках, так же, как на двух языках часто выполнены надписи на вывесках, дорожных указателях. Ирландский изучают в школах, на нем ведутся некоторые передачи на радио и телевидении, существует ирландскоязычный канал TG4.