Новая реальность для белорусского рубля 5 Владимир Тарасов, «Белрынок»

18.04.2018, 9:59

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Фото: Белрынок

Ситуация резко изменилась.

Обвал курса белорусского рубля на прошедшей неделе это только начало неприятностей, которые грозят нашей валюте в ближайшем будущем в связи с неблагоприятными событиями в России и в мире.

Еще недавно казалось, что главная опасность для белорусского рубля исходит из твердого намерения правителя Беларуси добиться от своих чиновников увеличения заработной платы в стране до 1 тыс. BYN. Риски, связанные с событиями за рубежом, казались не очень серьезными. Однако на прошлой неделе ситуация изменилась.

Снова, как это бывало и ранее, причиной возникновения проблем на валютном рынке страны стали события в России, а именно, обвал курса российского рубля. Он был вызван обострением отношений России с Британией и США, новыми санкциями со стороны этих стран и конфликтом в Сирии.

Резкое ослабление российского рубля привело и к падению курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро на Белоруской валютно-фондовой бирже. Чтобы разобраться в том, что произойдет дальше, надо понять, насколько серьезным является обострение отношений России с Британией и США, а также каковы возможности и намерения России решать возникающие проблемы.

Кризис – это надолго

А это обострение выглядит вовсе не случайным. Британия выходит из Евросоюза, в связи с чем ее экономике и стране грозит изоляция от Европы. В связи с этим британские лидеры пытаются найти возможность сохранить хоть какое-то единство с европейскими странами. Сделать это можно разными способами, один из которых состоит в том, чтобы найти общего врага. И Россия для этого подходит наилучшим образом, так как она достаточно внушительная, но далека от Британии.

Второй причиной ухудшения политической ситуации в мире являются события в США. Противники Дональда Трампа вовсе не смирились с его победой и пытаются ослабить или даже убрать его с должности, для чего используют российскую карту – желание президента улучшить отношения с Россией. Поэтому тот вынужден вести себя жестко.

Более того, даже в его окружении есть люди, которые настроены на усиление напряженности в отношении двух стран. В частности, это Майк Помпео – будущий глава Госдепа США. На слушаниях в Сенате, состоявшихся на прошедшей неделе, он заявил, что «Именно потому, что мы годами сдержанно отвечали на российскую агрессию, Россия и теперь продолжает вести себя агрессивно. Но этого больше не повторится».

Таким образом, имеются весьма веские причины для того, чтобы напряженность в отношениях России с Британией и США сохранялась. Для их устранения необходимо, чтобы Британия снова вступила в ЕС, а в США Дональд Трамп ушел бы с поста президента. Так как оба события кажутся маловероятными в ближайшие годы, конфронтация будет продолжаться.

Россия не знает, что делать

В отношении внутренней политики России также нет ясности. С одной стороны, несмотря на все неприятности и обвал курса рубля, финансовое состояние страны является вполне благополучным. Более того, из-за высоких цен на нефть в настоящее время сальдо внешней торговли России положительное, и Минфин еще до недавних пор удерживал курс российского рубля не от падения, а от роста. В этих целях он направляет на покупку валюты все доходы бюджета, которые получает в случае превышения цены нефти над базовым уровнем (немного выше 40 USD за баррель). Это весьма солидные деньги. Так, с 6 апреля по 8 мая планировалось потратить на эти цели 240 млрд. RUB, что должно было составить около 4 млрд. USD.

Запасы валюты в России весьма впечатляющие. Международные резервы РФ на 6 апреля 2018 года составили 458,9 млрд. USD. С начала года они увеличились на 27,8 млн. USD.

Но есть и проблемы. Внешний долг России в настоящее время составляет 524,9 млрд. USD. C начала года он вырос на 6,1 млрд. USD. Долг правительства равен 59,9 млрд. USD, долг банка России – 6,6 млрд. USD, то есть большую часть внешнего долга составляет задолженность корпораций. Однако есть еще рынок рублевых облигаций федерального займа, где нерезидентам РФ на конец февраля 2018 года принадлежало 34,2% облигаций (на 2,33 трлн. RUB), то есть примерно на 40 млрд. USD.

События прошлой недели показали, что такой рынок является крайне неустойчивым. В связи с этим 16 апреля первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в банке обдумывают целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования в РФ. А замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в России активизируется работа, связанная с импортозамещением, сокращением зависимости от американских платежных систем, а также от доллара как расчетной валюты.

То есть, что в сложившейся ситуации предпринимать, российские чиновники не знают, они только изучают возможности. Сколько лет они продлятся размышления, неизвестно.

Следует учитывать, что валютный рынок России вообще устроен довольно странно. Банк России в 2014 году дистанцировался от вопросов, связанных с его регулированием, что развязало руки валютным спекулянтам и привело к обвалу курсов российского и белорусского рублей. Но пару лет назад функции ЦБ по данному вопросу взял на себя российский Минфин. Согласно бюджетному правилу он уже примерно 14 месяцев скупает валюту на внутреннем рынке, чтобы не дать курсу рубля вырасти. В то же время, он время от времени препятствует и чрезмерному ослаблению рубля, угроза чего обычно возникает в конце каждого года, и организует продажу валюты, а то и сам ее реализует в случае необходимости.

Таким образом, в России фактически установлен коридорный режим курса рубля, согласно которому курс доллара относительно свободно плавает в диапазоне примерно 55-60 RUB/USD. То есть курс рубля является плавающим, но в довольно узких пределах – примерно 10%, причем курс рубля искусственно занижен, на что 16 апреля в твиттере указал даже Дональд Трамп.

Эта система валютного регулирования и параметры коридора для валюты не прописаны ни в каких стратегических документах, они существуют по факту. Возможно, потому, что, организовав девальвацию рубля, Россия нарушает свои обязательства в рамках G20. Это означает, что система может быть в любой момент изменена. Кроме того, она не срабатывает в случае форс-мажорных обстоятельств, типа тех, которые наступили на прошедшей неделе.

В целом российские Минфин и ЦБ могут стабилизировать валютный рынок, так как резервов у них намного больше, чем нужно для решения подобных проблем, но они не хотят это делать. Они ограничились только тем, что перестали приобретать валюту в рамках бюджетного правила. В ЦБ и Минфине рассчитывают, что текущий кризис со временем завершится, после чего сложившаяся система валютного регулирования снова заработает, и курс рубля вернется в заданный диапазон.

С этим согласны многие эксперты. Так, Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банка полагает, что после периода волатильности, вызванной введением новых санкций против России, курс рубля может вернуться к своей справедливой стоимости, то есть 55-60 BYN/USD. А эксперты Райффайзенбанка полагают, что при текущей цена нефти, санкций на Русал и бюджетном правиле, справедливый кур доллара составляет 59,7 RUB/USD. Но эти прогнозы не учитывают возможное продолжение ухудшение отношений России с США и Британией.

Имеются и более пессимистичные оценки. В частности, в Высшей школе экономики полагают, что в случае возросшего из-за санкций оттока капитала из России и возможного снижения цен на нефть во второй половине 2018 года курс доллара может подняться до 65-70 RUB/USD.

Это вполне возможно. Как показывает сделанный выше анализ причин возникшего кризиса, никакой стабилизации ситуации в отношениях России с западными странами в ближайшие годы не произойдет. А это значит, что курс российского рубля будет подвержен большим колебаниям, а сложившаяся в России система формирования курса рубля может быть изменена. Не исключено, что будет решено принять дополнительные меры по снижению волатильности курса рубля, а Минфин примет решение сдвинуть коридор плавания курса доллара повыше, чтобы поддержать российскую экономику, то есть девальвировать рубль. А если нефть действительно подешевеет, то и поток нефтедолларов в страну снизится. В связи с этим можно отметить, что по прогнозу Минэкономразвития, курс доллара к рублю в среднем за 2018 год должен составить 64,7 RUB/USD.

Все это создает новую реальность для белорусского рубля. Надо привыкать жить в условиях как нестабильности курса российского рубля, так и неопределенности с порядком регулирования этого курса Минфином и Банком России.

Это значит, что следует готовиться к дополнительному ослаблению белорусского рубля против доллара и евро. По итогам прошедшей недели стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла всего на 0,1%, то есть наша валюта продемонстрировала силу. Но это временно. Ослабление российской валюты неизбежно приведет к снижению долларового эквивалента выручки белорусских предприятий от импорта товаров в РФ, что окажет давление на курс белорусского рубля.

Кроме того, резкие колебания этого курса будет снижать его привлекательность в глазах населения, что также будет давить на рубль.

Можно ожидать, что ситуация несколько прояснится после решения резидента РФ Владимира Путина о смене правительства. Но кардинальных изменений вряд ли стоит ожидать. Белорусский финансовый рынок вступает в эпоху неопределенности, несмотря на все усилия Нацбанка и Минфина РБ обеспечить стабильность посредством проведения жесткой денежно-кредитной политики, направленной на снижение доходов и сбережений населения.

Владимир Тарасов, «Белрынок»