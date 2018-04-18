Госдеп США: Российские наемники пытались атаковать силы США в Сирии 1 18.04.2018, 20:11

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Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

Госдепартамент США утверждает, что российские наемники пытались атаковать позиции Америки в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РБК.

Он дал письменные показания международному комитету палаты представителей США.

«Безрассудное вмешательство [России] в Сирию и поддержка режима [Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя провалившаяся атака российских наемников на силы США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — говорится в его показаниях.

Митчелл в своих показаниях добавил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой в Сирии. Однако США готовы применить силу при необходимости, подчеркнул он.

«Мы не ищем конфронтации. Но наши военные не стесняются использовать необходимую и пропорциональную силу, чтобы защитить себя, поскольку они участвуют в операциях против ИГ и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации), — пояснил помощник госсекретаря.

Митчелл также подчеркнул, что конфликт в Сирии можно решить только в рамках переговоров в Женеве. «Мы подталкиваем Россию к тому, чтобы она была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров. До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывать [переговоры] в Женеве», — утверждает американский дипломат.