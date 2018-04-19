Что скрывают белорусские троллейбусы, которые ездят в Украине 2 19.04.2018, 14:58

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Украине следовало бы отказаться от этой сделки.

Два месяца назад на улицы Одессы вышли первые белорусские троллейбусы из партии в 47 единиц, закупленные на средства ЕБРР в рамках широкомасштабной программы по обновлению подвижного состава троллейбусных и трамвайных парков Украины, пишет autonews.ua.

По информации Одесгорэлектротранса, каждый троллейбус оснащен пандусом для пассажиров с ограниченными возможностями, точками доступа к Wi-Fi, автономным ходом и камерами видеонаблюдения. Однако умалчивается информация, что такие модели укомплектовываются двигателями, которые производит РФ – страна-оккупант. Таким образом, украинские города за европейские деньги закупают технику, собранную из российских деталей, и финансируют экономику государства, ведущего войну против Украины.

Белорусское – снаружи, русское – внутри

По данным электронных тендеров, в 2016-2018 годах местные органы самоуправления в Украине заказали 120 троллейбусов, изготовленных ОАО «УКХ Белкоммунмаш», которое находиться в Минске. Предприятие не афиширует информацию о поставщиках запчастей и комплектующих, используемых для производства транспорта. Но в апреле 2017 года из российских СМИ стало известно, что «Белкоммунмаш» подписал контракт с Баранчинским электромеханическим заводом (БЭМЗ), который дислоцируется в Свердловской области Российской Федерации. Завод занимается изготовлением тяговых асинхронных электродвигателей для троллейбусов. Кроме этого, по данным официального сайта, БЭМЗ работает на министерство обороны РФ и выполняет государственный оборонный заказ. То есть обеспечивает российскую армию деталями для военной техники, которая, возможно, применяется на востоке Украины против украинских военных.

В связи с подписанием контракта с «Белкоммунмашем», БЭМЗ сообщил о подготовке к отправке 10 электродвигателей серии АТЧД-250-4У2. Именно эта модель используется в комплектации троллейбусов марки 321, которые завозят в Украину, в частности в Одессу. Из сообщения БЭМЗ можно сделать вывод, что сотрудничество с «Белкоммунмашем» ведется давно и распространяется не только на двигатели.

Кто выигрывает от закупки белорусских троллейбусов?

На сайте ОАО «УКХ Белкоммунмаша» указано, что официальным дилером завода в Украине является ООО «БКМ-Украина», располагающееся в Луцке. Кроме него, троллейбусы «Белкоммунмаша» на территорию нашей страны периодически завозят ООО «Новые строительные технологии-2008», ООО «Агротехника» и ООО «СП «Яникс».

Так, официальный белорусский дилер «БКМ-Украина» всего лишь за год заключил 9 контрактов на сумму в несколько десятков миллионов гривен. Только один договор с коммунальным предприятием Днепровского городского совета «Днепровский электротранспорт» в ноябре 2017 года на закупку 13 троллейбусов оценивается в 72,4 млн грн. Впрочем, это не самый крупный заказ компании. В апреле 2018 года она стала победителем тендера на поставку 35 троллейбусов в Ивано-Франковск. Закупка белорусского транспорта будет осуществляться за средства ЕБРР. По сути, местные власти поспособствуют обогащению российских предприятий вместо того, чтобы поддержать отечественного производителя.

Другой поставщик белорусской техники в Украине – ООО «СП «Яникс» – в 2016-2017 годах также заключил ряд контрактов с украинскими пастрансами. В частности, 13 троллейбусов стоимостью 58,49 млн грн отправились в Днепр, 3 штуки стоимостью 12,4 млн грн и 4 штуки по цене 17,5 млн грн – в Краматорск, 4 троллейбуса стоимостью 17,46 млн грн – поехали в Сумы.

В 2017 году ООО «Агротехника» закупило в ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» и завезло на территорию Украины 8 кузовов троллейбусов, а также запасные части и комплектующие к ним. Среди указанных деталей были 8 электродвигателей АТЧД-250-4У2. Троллейбусы, изготовленные из этих комплектующих, поступили в равном количестве в Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой областной государственной администрации и коммунальное предприятие Сумского городского совета «Электротранс».

В июне 2017 года ОАО «УКХ Белкоммунмаш» без посредников выиграло электронный аукцион на обеспечение Одессы новыми троллейбусами. Поставки начались в декабре 2017 года, закупка 47 транспортных средств осуществляется за деньги ЕБРР, первые из них уже курсируют по городу. Таким образом, количество белорусских троллейбусов на улицах украинских городов неуклонно растет. В результате растет и прибыль, которую гарантированно получает страна-оккупант за детали к ним.

А что с украинскими заводами?

Анализ закупок свидетельствует о том, что с 2016 года по 1 квартал 2018 года на территорию Украины было завезено не менее 72 белорусских троллейбусов, укомплектованных агрегатами российского производства. В частности, на них установлены тяговые асинхронные электродвигатели серии АТЧД-250-4У2, выпущенные Баранчинським электромеханическим заводом. В то время как украинские автопредприятия отказываются от российских деталей и переходят исключительно на украинские и европейские детали. Так, Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» в 2014 году снизил закупки российских деталей на 30%, а затем полностью переориентировался на западных, китайских и украинских поставщиков запчастей. «Богдан Моторс» тоже полностью отказался от российских комплектующих и достиг в производстве общественного транспорта 90% локализации, остальные 10% потребностей в деталях перекрывают западные компании.

Сейчас украинские предприятия подчеркивают, что в сфере автомобилестроения складывается непростая ситуация: заводы получают крайне мало заказов и нередко просто простаивают. Поэтому в этих условиях жизненно важным является внедрение государственной программы поддержки украинского автостроения. Это позволит перекрыть путь российской техники на территорию страны, а также поспособствует экономическому росту Украины. Поскольку производственные мощности позволяют не только обеспечить потребности регионов в новом транспорте, но и нарастить экспортный потенциал нашего государства.