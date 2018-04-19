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14-кратный чемпион мира: Горжусь страной, а она меня не ценит

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  • 19.04.2018, 17:47
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Виктор Братченя

Виктор Братченя не получает поддержки от государства.

14-кратный чемпион мира по армрестлингу Виктор Братченя рассказал, что не получает поддержки от государства, пишет bbc.com.

Братченя живет в агрогородке Большие Мотыкалы в 20 километрах от белорусского Бреста. Он единственный спортсмен в Беларуси, кто побеждает среди тех, кого принято называть паралимпийцами, и среди здоровых спортсменов.

В свои 33 года Виктор принес Беларуси 51 медаль с чемпионатов мира и Европы. 31 из них — за первое место. Государство на подготовку выделяет лишь 30-35 долларов единовременной помощи в качестве учебно-тренировочного сбора и оплачивает поездку на чемпионат. Призовые за победы в неолимпийском армрестлинге в Беларуси не выплачивают.

"Гимн звучит, флаг поднимается. Медали есть, результаты есть, поддержки [от государства] нет. На данный момент я единственный спортсмен в Беларуси, который выигрывал чемпионаты мира среди здоровых и паралимпийцев.

Приходилось брать кредиты, чтобы ездить на соревнования. Позже стали помогать спонсоры. На чемпионате мира-2008 предлагали переехать в Канаду. Я их поблагодарил, сказал, что подумаю. Но когда приехал домой, понял, что нет лучше, чем дома. Непонятно, почему я горжусь своей страной, а моя страна меня не ценит", — рассказал спортсмен.


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