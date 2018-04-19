Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на тракторы 10 19.04.2018, 22:11

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Также президент Молдовы подарил белорусскому диктатору домашнее вино.

Президент Молдовы Игорь Додон подарил белорусскому диктатору Александру Лукашенко домашнее вино собственного приготовления, мед и орехи. Лукашенко в свою очередь передал молдавскому президенту несколько белорусских тракторов и уборочную технику. Об этом сообщает агентство Infotag.md.

В настоящее время Лукашенко находится в Молдове с официальным двухдневным визитом.

Додон рассказал, что накануне показал Лукашенко свою загородную резиденцию.

«Я подарил господину Лукашенко несколько ящиков вина, а также несколько бочек, в которых поместилось несколько сот литров домашнего вина, сделанного мною. Также подарили мед и орехи», — сказал политик.