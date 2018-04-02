Ермошина: ЦИК занимается подготовкой «референдума» 45 2.04.2018, 11:27

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Поправки в избирательное законодательство будут внесены уже после проведения «референдума».

Подготовить «референдум» можно за 70 дней, а пройдет он за внебюджетные средства. Об этом tut.by заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в кулуарах «палаты представителей».

Глава ЦИК не рассказала, о каких возможных изменениях конституции идет речь, но уточнила, что заниматься вопросом будет в основном Конституционный суд, а Центральная избирательная комиссия будет готовить референдум, так как большинство разделов Конституции может быть изменено только на референдуме.

Ермошина сообщила, что технически проведение «референдума» проблемы не составляет — его можно организовать за 70 дней. Она уточнила, что если «референдум» будет организован, то пройдет он за внебюджетные средства — на счет ЦИК будут переводить средства предприятия и физлица. Она уточнила, что речь идет о небольшой сумме «в 3−4 раза меньше, чем на проведение выборов», так как деньги нужны только на печать листовок и работу избирательных комиссий в течение недели.

Ермошина так же добавила, что подготовленные поправки в избирательное законодательство будут рассматриваться уже после проведения «референдума».

Лидия Ермошина также рассказала, что пока не определено и решение проблемы «2019−2020» — то есть разведения во времени президентских и парламентских «выборов». «Этот вопрос я буду ставить осенью», — отметила она.

Рассказывая о том, как будет формализовано такое решение, она отметила, что если речь пойдет о проведении досрочных выборов президента, вопрос будет решать парламент, если парламента — то этот вопрос будет решать Лукашенко. Причем распускать «парламент» при переносе сроков выборов не потребуется, заверила глава ЦИК.

«Перестаньте слушать ахинею, которую вбивают некоторые наши эксперты! Это абсолютно не досрочные «выборы» и не роспуск «парламента» — это изменение сроков проведения кампании. Процедура роспуска «парламента» — совершенно отдельная», — уточнила она.