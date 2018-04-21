Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян

21.04.2018, 8:14

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Фото: photolure.am

Я участвую в митингах и шествиях в Ереване. Не делаю снимков и видео, но хочу кое-что сказать.

Протест, когда ты уверен в том, что в конце обязательно будет победа, - слабый протест. Настоящий протест предполагает борьбу.

Можно, наверное, не участвовать в подобных движениях по разным причинам. Но люди, не поддерживающие протест, потому что "там нет программы"! Когда вдруг вас будут душить, не делайте никаких движений, потому что, скорее всего, у вас не будет программы дальнейших действий. Лежите смирно до последнего вздоха.

Возмущение, несогласие, своя позиция, требование справедливости, самолюбие, жажда свободы могут стать заменой программе.

Отсутствие протеста - это гарантия воспроизводства всех тех упырей, которые жрут сейчас у корыта.

"Ты за Пашиняна?" Не надо этого говорить. Люди выходят не за Пашиняна. Он лишь сумел сплотить людей. Это - коллективный массовый протест.

Мёртвое, гниющее должно уходить, а не заражать всё живое. Удивительным образом живое всегда побеждает.

Пренебрежительно-ироничное отношение к участникам протестных акций отвратительно. А такое отношение лично я ощущал много раз.

Не надо учить меня тому, как мне любить родину.

Не смейте затем говорить "Видишь, ничего не изменилось". Во-первых, уже изменилось. Я стою рядом с 18-летними ребятами, и я счастлив, что у моего народа есть такие сыновья и дочери. А во-вторых, это лишний раз показывает рабскую сущность того, кто произносит такую фразу.

"Там нет серьёзных сил". Вообще-то народ и есть серьезная сила. Я - серьёзная сила.

Не надо ждать переломного момента, чтобы потом выступать в поддержку протестующих. Выйдите и приблизьте переломный момент. Иначе - не стоит лицемерить.

Невозможно запретить свежему воздуху проникать в помещение, когда открыты двери и форточки. Пока есть эти ребята - двери и форточки будут открыты.

"Был правитель, я молился, чтобы он умер. Он умер. Пришёл другой, хуже прежнего. Я молился, и этот умер, пришел ещё хуже. Теперь я молюсь за здоровье этого правителя, чтобы не пришел ещё хуже". Я считаю, что эта притча - для рабов.

"Не надо раскачивать лодку". Не надо считать, что мы сидим в лодке. Мы живем в своей стране, и есть люди, которые хотят каких-то глобальных ценностно-системных изменений.

"Этим воспользуются проходимцы". Выйди и скажи "Нет" любому проходимцу. Если есть сменяемость власти, то проходимец уходит сам (или отвечает перед законом за свои деяния), но сменяемости нет, поэтому люди выходят на улицы.

Если завтра пересажают активистов, а движение будет грубо подавлено, я всё равно буду рад, что был его частичкой.

Роман Надирян, Фейсбук