МОК ввел санкции в отношении Беларуси 5 21.04.2018, 9:39

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ФОто: getty images

Беларусь наказана за нарушение антидопинговых норм.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о сокращении квот на Олимпийские игры для национальных федераций, которые имеют проблемы с допингом.

По мнению Баха, бороться с нарушителями можно на примере Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая не допускает «попавшиеся на горячем» страны на чемпионат мира и Олимпиаду, пишут naviny.by.

Отмечается, что тяжелоатлеты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и России за нарушение антидопинговых норм будут представлены на Играх-2020 одним спортсменом и одной спортсменкой.

Главный функционер мирового олимпийского движения выразил надежду, что к Токио-2020 программа тестирования перед ОИ будет столь же успешна, как и перед Пхенчханом-2018.

Напомним, за шесть летних Олимпиад, в которых принимали участие белорусские спортсмены, тяжелоатлеты завоевали 10 наград: 1 – золото, 3 – серебро, 6 – бронза.