Белорусский тренер может возглавить украинский клуб

Белорусский тренер может возглавить украинский клуб1
- 21.04.2018, 13:45
Леонид Кучук может быть назначен главным тренером «Александрии».
Главным тренером «Александрии» может быть назначен Леонид Кучук, ранее работавший с «Ростовом», передает footboom.com.
Президент александрийцев Сергей Кузьменко рассматривает еще одну кандидатуру. Это украинский перспективный тренер с опытом самостоятельной работы, имя которого не уточняется.
Поиски нового тренера связаны с неудачным выступлением александрийского клуба в текущем сезоне.
58-летний Кучук ранее тренировал в чемпионате Украины киевский «Арсенал» и «Сталь». Последним местом его работы был «Ростов», который он покинул в декабре.
После 27 туров «Александрия» занимает 2-е место во второй шестерке УПЛ.