Белорусский тренер может возглавить украинский клуб 1 21.04.2018, 13:45

Леонид Кучук

Леонид Кучук может быть назначен главным тренером «Александрии».

Главным тренером «Александрии» может быть назначен Леонид Кучук, ранее работавший с «Ростовом», передает footboom.com.

Президент александрийцев Сергей Кузьменко рассматривает еще одну кандидатуру. Это украинский перспективный тренер с опытом самостоятельной работы, имя которого не уточняется.

Поиски нового тренера связаны с неудачным выступлением александрийского клуба в текущем сезоне.

58-летний Кучук ранее тренировал в чемпионате Украины киевский «Арсенал» и «Сталь». Последним местом его работы был «Ростов», который он покинул в декабре.

После 27 туров «Александрия» занимает 2-е место во второй шестерке УПЛ.