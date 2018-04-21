закрыть
21 апреля 2018, суббота, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусский тренер может возглавить украинский клуб

1
  • 21.04.2018, 13:45
Леонид Кучук

Леонид Кучук может быть назначен главным тренером «Александрии».

Главным тренером «Александрии» может быть назначен Леонид Кучук, ранее работавший с «Ростовом», передает footboom.com.

Президент александрийцев Сергей Кузьменко рассматривает еще одну кандидатуру. Это украинский перспективный тренер с опытом самостоятельной работы, имя которого не уточняется.

Поиски нового тренера связаны с неудачным выступлением александрийского клуба в текущем сезоне.

58-летний Кучук ранее тренировал в чемпионате Украины киевский «Арсенал» и «Сталь». Последним местом его работы был «Ростов», который он покинул в декабре.

После 27 туров «Александрия» занимает 2-е место во второй шестерке УПЛ.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков