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В США простились с Барбарой Буш

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  • 21.04.2018, 21:47
Барбара Буш
Фото: Getty Images

Похоронная церемония жены и матери президентов США прошла в Хьюстоне.

Несколько бывших президентов США присоединились к сотням скорбящих на церемонии прощания с экс-первой леди США Барбарой Буш, ушедшей из жизни во вторник в возрасте 92 лет, cообщает «Голос Америки».

Она была женой 41 президента США, Джорджа Буша старшего, и матерью 43 президента – Джорджа Буша младшего.

Помимо мужа и старшего сына отдать дань памяти Барбаре Буш пришли экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон.

Похоронная церемония прошла в Епископальной церкви Святого Мартина в Хьюстоне, Штат Техас. Эту церковь Барбара с мужем начали посещать в 1950-х годах, когда переехали в Техас.

Ранее сообщалось, что на службе только для приглашенных гостей будет присутствовать нынешняя первая леди Мелания Трамп, а также Мишель Обама и Хиллари Клинтон.

Барбару Буш похоронят на территории библиотеки имени Буша в Техасском университете A&M, который находится примерно в 160 км от Хьюстона. Там покоится трехлетняя дочь пары, Робин, умершая от лейкемии в 1953 году.

С траурными речами выступили второй сын и бывший губернатор Флориды Джеб Буш и давняя подруга Барбары Сьюзан Бейкер, жена бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера III. Прощальное слово также произнес историк Джон Мешам, который написал биографию Джорджа Буша-старшего.

В пятницу на прощание с Барбарой Буш пришли тысячи людей.


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