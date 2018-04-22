Полиция Британии назвала псевдонимы агента ФСБ, причастного к отравлению Скрипалей 2 22.04.2018, 16:04

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Российский агент может использовать как минимум четыре клички.

Британская полиция подозревает, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен 54-летний экс-агент ФСБ, действующий под псевдонимом «Гордон». Об этом пишет газета Mirror.

По информации издания, «Гордон» также может использовать для прикрытия имя Михаил Савицкис и два других псевдонима (какие именно, не уточняется). Данные о «Гордоне», который якобы входит в резерв ФСБ для выполнения специальных операций, всплыли после пятичасового допроса перебежчика из ФСБ Бориса Карпичкова.

По словам Карпичкова, с «Гордоном» он пересекся в начале 1990-х, когда служил в ФСБ в Латвии, а тот был его подчиненным. Карпичков добавил, что «Гордон» был умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком, умеющим быстро завоевать доверие незнакомых людей. Агент получил юридическое образование в университете, а также обучался боевым искусствам.

Всего, как пишет Mirror, к покушению на Скрипалей имеет отношение группа из шести человек. Газета The Telegraph 20 апреля писала, что британские следователи установили основных подозреваемых по этому делу; все они уже вернулись в Россию.