Никол Пашинян: Ты победил, гордый гражданин Республики Армения 4 23.04.2018, 16:49

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Никол Пашинян

Лидер народных протестов прокомментировал отставку Сержа Саргсяна.

«Ты победил, Гордый гражданин Республики Армения», - об этом написал на своей странице в Facebook лидер армянской оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян. «И сейчас никто не сможет отобрать у тебя эту победу. Поздравляю, победоносный народ», - отметил Пашинян.

Напомним, что Серж Саргсян 23 апреля ушел в отставку с должности премьер-министра Армении.

В официальном заявлении Саргсян признал, что оставляет свой пост из-за уличных акций протеста.

Массовые митинги, демонстрации и шествия, начиная с 13 апреля, проводило движение «Мой шаг» во главе с главой парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Николом Пашиняном.

22 в апреля в центре Еревана прошел самый массовый митинг против правления Сержа Саргсяна, в котором приняли участие от 160 до 200 тысяч человек.

Утром в понедельник 23 апреля массовые акции протеста по всей Армении продолжились, в Ереване к ним присоединились военные из бригады миротворцев и других частей.