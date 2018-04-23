Что раздражает владельцев автомобилей? 23.04.2018, 18:17

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Эксперты составили топ-5 самых раздражающих вещей.

Как не удивительно, но всем известные слова, что всё складывается из мелочей - оказались правдой.

Большинство владельцев автомобилей раздражают не большие и заметные вещи, а чаще всего мелкие, будь то шина, или тип рукоятки коробки передач или даже тот факт, что двигатель бывает бесшумным, пишет car.ru.

Первое место в этом списке занял цвет автомобиля, а именно им оказался серый. По мнению владельцев автомобилей этим цветом выкрашивают большинство машин.

Также водителей бесят «рекламные слоганы», которые, по их мнению, не только НЕ привлекают внимание, но наоборот очень сильно отталкивают. Это что касается второго места в рейтинге.

На третьем месте расположилась строка «сложные системы управления».Многофункциональный автомобиль значительно увеличивается в стоимости, казалось бы, что может быть лучше, когда автомобиль оснащён практически всем. А как оказалось слишком много - это тоже не есть хорошо. Водители считают, что это всё очень отвлекает от вождения.

Четвертое место занимает рычаг КПП. Стандартный рычаг, как определилось устраивал практически всех, а вот Джойстик и шайба, которые пришли ему на смену очень часто вызывают недовольства.

И на пятом месте тихо расположился бесшумный автомобиль. Создавался он для комфорта владельцев этого авто, но опять же как было выяснено данная функция автомобиля очень раздражает.