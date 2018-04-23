Эдуард Ханок подал в суд на Анатолия Ярмоленко 3 23.04.2018, 19:39

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Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Суд состоится в мае.

Эдуард Ханок передал продюсерскому центру "Спамаш" права на свои хиты, которые раньше пели Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. "Малиновку", "Я у бабушки живу", "Счастливый случай" и "Завіруху", которые год были запрещены, теперь могут исполнять все, кому разрешат продюсеры центра.

А вот "А я лягу-прылягу", известную по исполнению Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры" — держит под запретом. Говорит, что судьба песни будет решена после суда с Ярмоленко, который состоится в мае.

"С Ярмоленко как были у нас плохие отношения, так и остались. Он посоветовал мне подать в суд, что я и сделал. Когда суд разберется, тогда будет понятно — открывать мне эту песню или нет. В общем у меня будет несколько судов. Возможно, с Анастасией Тиханович. Она в передаче "Звезды сошлись" телеканала НТВ на всю огромную Россию заявила, что они на всех концертах объявляли авторов песен, даже по несколько раз. Вот пусть она придет в суд и покажет", — говорит Еврорадио композитор.

По словам Эдуарда Ханка, он не жалеет, что год не разрешал исполнять свои песни.

Ханок: "Я вообще не живу на авторские. Они для меня — на мобильник. Я живу на другие деньги. Морально я выиграл. А песни отдохнули".