Протестующие в Никарагуа добились отмены реформы 24.04.2018, 10:22

Даниэль Ортега отменил реформу соцобеспечения.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега решил отменить реформу социального обеспечения, которая спровоцировала волну протестов, пишет Prensa.

По его словам, в стране должен быть восстановлен порядок, нельзя допустить продолжения хаоса и грабежей.

Массовые протесты в Никарагуа, начавшиеся 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

В результате столкновений протестующих с полицией погибли 25 человек, еще около 100 получили ранения.