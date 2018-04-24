Цена биткоина поднялась выше $9200 24.04.2018, 13:11

Это шестинедельный максимум криптовалюты.

В ночь на вторник, 24 апреля, цена первой криптовалюты поднялась выше $9200, обновив тем самым 6-недельный максимум. Последний раз на этих отметках биткоин, согласно данным Coinmarketcap, торговался 14 марта, пишет forklog.com.

По состоянию на 7.30 мск средневзвешенный курс BTC составлял $9198, однако на целом ряде бирж поднимался перед этим выше $9250. Таким образом, за последние 24 часа, торговавшись в понедельник преимущественно в районе $8850, биткоин поднялся в цене почти на 4%; за период в семь последних дней этот показатель составил 14%.