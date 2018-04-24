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Эктор Бракамонте: Байдачный чаще говорил «блед», чем «привет»

  • 24.04.2018, 21:07
Эктор Бракамонте

Экс-футболист «Терека» Эктор Бракамонте рассказал о совместной работе с белорусским тренером.

– Увольняя легендарного Руда Гуллита, «Терек» недвусмысленно намекнул, что тот больше думал о барах и дискотеках, чем о работе. В Кисловодске есть бары и дискотеки?

– В Кисловодске — немного… зато их достаточно в Пятигорске (смеется)! Иногда мы срывались туда развеяться – всего-то 40 километров. Но я в этих похождениях редко участвовал – почти все свободное время проводил с домашними.

– Чем запомнился Анатолий Байдачный?

– Мне кажется, он чаще говорил «блед», чем «привет». В его устах это звучало забавно, – цитирует Бракамонте championat.com.

Отметим, в футбольных кругах белорусский специалист известен частым употреблением матерных слов.


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