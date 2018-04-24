Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко установят 12 мая 2 24.04.2018, 22:34

Тадеуш Костюшко

Памятник национальному герою Беларуси установят в Ивацевичском районе.

Торжественное открытие начнется в 12.00.

Об этом сообщил общественный деятель и журналист Глеб Лободенко. Памятник появится рядом с восстановленной усадьбой знаменитого земляка в Меречевщине около Косово. Он еще должен был появиться в феврале этого года, но установка переносилась из-за погодных условий.

Сбор средств на памятник Костюшко проходил с помощью краудфандинга.

Тадеуш Костюшко (1746 — 1817) — национальный герой Беларуси, Польши и США. Был руководителем освободительного восстания 1794 года в Речи Посполитой, участвовал в Войне за независимость Соединенных Штатов.

В Беларуси память Костюшко увековечена бюстами на территории американского посольства в Минске и в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района, где также была усадьба Костюшко. Поэтому памятник Тадеушу Костюшко в Меречевщине будет первым в Беларуси.