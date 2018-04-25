Сенат утвердил нового главу Агентства нацбезопасности США 25.04.2018, 7:32

До этого кандидатуру поддержали сенатские комитеты по разведке и вооруженным силам.

Американский Сенат 24 апреля единогласно утвердил генерал-лейтенанта Пола Накасоне новым главой Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США, сообщило Politico.

До этого кандидатуру поддержали сенатские комитеты по разведке и вооруженным силам.

На новом посту 54-летний Накасоне заменит адмирала Майкла Роджерса, который возглавлял АНБ с 2014 года.

Накасоне начал службу в армии США в 1986 году, участвовал в военных операциях в Ираке и Афганистане. В 2016 году был назначен главой Кибернетического командования сухопутных сил США.

Президент США Дональд Трамп номинировал Накасоне на пост главы АНБ в феврале 2018 года, назвав военного "исключительным лидером для двух исключительных организаций".