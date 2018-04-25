Cколько стоит слетать из Минска, Вильнюса, Варшавы и Киева: сравниваем цены 3 25.04.2018, 9:31

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Несколько красноречивых цифр для туристов и бизнесменов.

«Наша Нива» рассмотрела несколько популярных направлений для бизнеса и туризма, куда могут летать белорусы, и сравнила цены. В качестве примеров мы выбрали такие направления, как Барселона, Париж, Стокгольм, Стамбул, Москва, Астана и Дубай.

В оценке стоимости перелетов из Минска мы ориентировались на цены компании «Белавиа», которая является крупнейшим воздушным перевозчиком на нашем рынке.

Во внимание была принята общая стоимость с учетом всех сборов.

Из столиц соседних государств летают лоукосты (самые популярные — Ryanair и Wizzair), которые выставляют минимальную цену, но за такие услуги, как багаж, приходится доплачивать отдельно.

Следует также отметить, что лоукосты часто летают не в основные аэропорты городов, а в более отдаленные, из которых добираться намного труднее. Скажем, чтобы добраться из аэропорта Бове к столице Франции, нужно отдать почти 20 евро на автобус.

При этом все равно получается дешевле лететь именно из Вильнюса или Варшавы, а не из Минска.

Выходит, что существенно дешевле из Минска летать только в Москву. Примерно одинаково стоят билеты из доступных нам аэропортов в Казахстан. А в Европу выгоднее летать из Вильнюса и Варшавы.

На наших диаграммах для сравнения приведены цены на май туда-обратно с пребыванием в городе 5—8 дней.