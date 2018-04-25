В Амстердаме наладили выпуск кроссовок из жевательной резинки 25.04.2018, 9:59

Каждый покупатель такой обуви вносит вклад в защиту окружающей среды.

Компания Gumdrop и бренд Explicit наладили выпуск кроссовок, для производства которых применяется собранная с улиц Амстердама жевательная резинка. Согласно подсчетам, ежегодно на улицах этого города «оседает» около 1,5 млн килограммов жвачки. Чтобы удалить ее, бюджет тратит миллионы долларов.

На четыре пары кроссовок уходит около килограмма жвачки — обувь, конечно, не полностью состоит из «бубльгума», а является одним из компонентов. «Мы узнали, что в состав жвачки входит синтетическая резина», — пояснили создатели обуви. Благодаря этому открытию Gumdrop смогли создать новый тип резины, передает The Verge.

Пара кроссовок цветов «розовый бубльгум», «черный» или «красный» с кожаным верхом обойдется примерно в $230. Старт продаж запланирован на июнь.