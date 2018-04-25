Создателя «Новичка» сбила машина, он госпитализирован 2 25.04.2018, 10:14

Владимир Углев

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Журналистка Наталия Геворкян сообщила в «Фейсбуке», что химика Владимира Углева, одного из создателей «Новичка», сбила машина. Сейчас он находится в больнице. Об этом ей рассказала жена ученого.

«Я получила письмо от жены химика Владимира Углева, одного из создателей Новичка, который дал нам со Светой Рейтер первое интервью, а потом еще очень многим. Она пишет, что его сегодня сбила машина и он в больнице. Завтра буду звонить», — написала она.

Подробности произошедшего пока неизвестны. В каком состоянии находится Улев тоже не сообщается.

Напомним, ранее Углев дал интервью изданию The Bell. Он рассказал, что в СССР действительно велось опытное производство нервно-паралитических отравляющих веществ под общим названием «Новичок». Однако, по его словам, эти вещества не могут быть бинарными, от них не существуют антидотов, а их формулы известны нескольким десяткам людей.