СБУ: Спецслужбы Беларуси пытались завербовать украинца 25.04.2018, 12:54

Житель Черниговской области периодически ездил в Беларусь, чтобы навестить родственников.

Спецслужбы Беларуси пытались завербовать украинца. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook, пишет "Гордон".

Житель Черниговской области периодически ездил в Беларусь, чтобы навестить родственников.

"Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли. При этом представители КГБ (Комитета госбезопасности. – прим.) Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах на приграничной территории", – сообщили в СБУ.

Мужчина, вернувшись в Украину, рассказал СБУ о попытке вербовки.

В СБУ отметили, что, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, за государственную измену предусмотренно до 15 лет лишения свободы, однако укранец не выполнял заданий иностранной спецслужбы и обратился в СБУ, поэтому суд освободил его от уголовной ответственности.