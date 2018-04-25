Что будет дальше с известными велосипедами «Мотовело»? 25.04.2018, 16:13

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Завод ликвидируют, имущество распродадут.

Экономический суд Минска признал ОАО "Мотовело" банкротом. Чтобы погасить задолженность завода перед кредиторами, открыто ликвидационная производство. В ближайшее время имущество предприятия распродадут. Ликвидация должна завершиться до 20 декабря, передает «Еврорадио».

В Минске есть несколько ОАО и ООО, которые в своих названиях сочетают "мото-" и "вело-". Разбираемся, кто есть кто в этом клубке, как они связаны между собой и сохранится ли производство знаменитых минских велосипедов и мотоциклов?

ОАО "Мотовело" находится в процессе ликвидации. Антикризисный управляющий — Ольга Рачко. Последние три года не были лучшими в истории предприятия. В 2015 году был арестован основной инвестор и директор "Мотовело" Александр Муравьёв. Вернув завод себе, власти назначили директором бывшего руководителя Минска Николая Ладутько.

Через два года, в июне 2017 года, он подал заявление на банкротство "Мотовело". И вот, в апреле 2018 предприятие окончательно признано банкротом, и подлежит ликвидации. Первые торги могут пройти уже в августе.

Пациент скорее мeртв, чем жив

Основная деятельность ОАО "Мотовело" — сдача в аренду производственных площадей. Арендаторами являются более 170 компаний. На предприятии работают около ста человек.

С 2016 по 2018 годы компания была устойчиво неплатежеспособной. Кредиторы приняли решение о реализации имущества "Мотовело" тремя комплексами:

"Будут полностью продаваться три отдельных объекта: в Минске, сельскохозяйственное предприятие в деревне Лесино и детский оздоровительный лагерь, — объясняет Ольга Рачко. — Будет проведён аудит этих имущественных комплексов. Впоследствии список активов утвердят кредиторы. И, наконец, состоятся открытые торги. Если комплексы не будут реализованы, то, в соответствии с законодательством, мы можем предложить их кредиторам в счёт погашения задолженности. Но, будем надеяться, что имущество будет реализовано, а кредиторская задолженность максимально погашена".

Интересная ситуация: цехами и станками владеет банкрот ОАО "Мотовело", а производит на них велосипеды и мотоциклы ООО "Мотовелозавод".

Предприятие появилось в 2015 году, его учредителями выступили "Минск-Арена" и опытно-механический завод, главным акционером которого является Мингорисполком. Это произошло вскоре после задержания Александра Муравьёва, который на тот момент был одним из владельцев "Мотовело".

Директор — Николай Ладутько, который был и директором ОАО "Мотовело". По его словам, ООО "Мотовелозавод" — правопреемник деятельности ОАО "Мотовело" по изготовлению мотоциклов и велосипедов, а не обязательств. То есть, Ладутько открестился от предприятия, руководителем которого был до банкротства.

По словам представителя ООО "Мотовелозавод", они не имеют никаких юридических связей с ОАО "Мотовело", кроме аренды. Сейчас ООО "Мотовелозавод" арендует у ОАО "Мотовело" несколько производственных цехов. Там производятся около 80 видов велосипедов и 3 модели мотоциклов.

Производственные площади ОАО "Мотовело" будут проданы одним комплексом. Так чиновники надеются сохранить производство знаменитых минских велосипедов и мотоциклов.

"Здесь нужно различать "Мотовело" и "Мотовелозавод". У "Мотовело" основная деятельность — аренда. Но и всё имущество принадлежит ему. В той ситуации, которая сложилась, единственным вариантом была реализация имущественных комплексов, чтобы сохранить их целевое назначение и производственные площади. Поэтому они в Минске будут реализовываться без изменения своего назначения. А "Мотовелозавод" занимается производством мотоциклов и велосипедов", — продолжает Ольга Рачко.

Поэтому не нужно удивляться, если производственный комплекс в Минске отойдёт молодому и перспективному "Мотовелозаводу" под руководством опытного руководителя Николая Ладутько. Первые торги могут пройти уже в августе.

СЗАО "Минск-Мото" - бывший официальный дистрибьютор ОАО "Мотовело", банкрот. Ещё есть и такое предприятие. Но и оно — банкрот: решение Экономического суда Минска об этом принято 10 февраля 2017 года.

Антикризисный управляющий — Максим Капустин. В настоящее время идёт реализация имущества для погашения задолженностей. Потом предприятие будет ликвидировано.

"Пока всё имущество не будет распродано, срок ликвидации будет продляться, — считает антикризисный управляющий Максим Капустин. — Всё имущество предприятия — это мотоциклы и запчасти к ним".

В имуществе "Минск-Мото" теперь остались мотоциклы на сумму 652,8 тысячи рублей, а также запчасти и комплектующие на сумму 1,33 млн рублей.

Спасти нельзя ликвидировать

Антикризисный руководитель "Мотовело" уверена, что если бы производство удалось сохранить, то у предприятия были бы другие варианты, кроме ликвидации:

"Конечно, если бы" Мотовело "занималась производством, то тогда можно было бы искать варианты санации и предпринять все меры для сохранения и оздоровления предприятия. Но поскольку здесь основная деятельность — аренда, то лучшее, что можно сделать, — привести инвестора, который сохранит производство, так как анализ финансового состояния показал, что предприятие устойчиво неплатежеспособно. В данный момент самым оптимальным вариантом было ликвидационное производство и реализация имущества. Для максимального погашения кредиторской задолженности".

Экономический суд установил срок ликвидации до 20 декабря. Если ООО "Мотовелозавод" успеет к этому времени выкупить цеха, производство останется там, где и было.

А если мощности "Мотовело" распродать не успеют, антикризисное руководство будет ходатайствовать перед судом, чтобы срок ликвидации был продлён. В таком случае будущее минских велосипедов выглядит тусклым.