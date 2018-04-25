ЧП в Могилеве: на производстве пролили 6 килограммов ртути 1 25.04.2018, 17:14

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Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ.

Вчера в 14:50 могилевским спасателям поступило сообщение об обнаружении разлитой ртути на территории завода электродвигателей. Как выяснилось, ЧП случилось при транспортировке контейнера с металлоломом. Для утилизации было изъято 6 килограммов ртути и ртутьсодержащих отходов, пишет onliner.by.

Работниками МЧС произведено обследование и ограждение места обнаружения, площадь разлива составила 15 квадратных метров. Специалисты провели работы по демеркуризации и замеру концентрации паров ртути в цеху. Превышений зарегистрировано не было, пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что даже обычный градусник, содержащий около трех граммов ртути, может превратиться из измерительного прибора в настоящую проблему. Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Ее пары вызывают тяжелые отравления, особенно в соединении с другими металлами, поражают нервную систему, почки, другие внутренние органы. Особенно опасно длительное воздействие паров ртути, которые могут появиться даже из маленьких капелек металла, закатившегося в щели.

Что делать, если вы разбили градусник

— В первую очередь выведите всех людей в другую комнату. Откройте окно для проветривания.

— Если ртуть раскатилась по столу или полу, не пытайтесь вытереть ее тряпкой: это приведет лишь к размазыванию вещества и увеличению поверхности испарения.

Для сбора ртути приготовьте: наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конверт, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. При помощи кисточки можно собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт. Затем втяните в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки «наклейте» на лейкопластырь. Всю собранную ртуть поместите в банку с водой и плотно закройте ее. Ни в коем случае не используйте пылесос.

После проведите влажную уборку комнаты. Для обработки пола используют раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор (400 граммов хозяйственного мыла и полкилограмма кальцинированной или пищевой соды на 10 литров воды). После влажной уборки проветрите помещение.