Как за 10 минут значительно улучшить свое здоровье 1 25.04.2018, 19:24

Эти простые вещи могут привести к самым большим изменениям.

Люди, которые ищут перемен в жизни считают, что «изменения» — результат какого-то большого решения. "Мне нужно переехать в другой город!", "Мне нужно сменить карьеру!", "Мне нужно начать огромный проект!". Но иногда достаточно сделать эти 7 вещей...

И хотя все эти вещи могут быть полезными, есть и другие, более простые вещи, которые могут привести к самым большим изменениям, пишет cluber.com.

1. Научитесь готовить здоровый завтрак

Когда приготовление пищи было сложным? Это просто требует навыка.

Каждое утро, на протяжении 10 минут ищите на YouTube или Google рецепт интересного завтрака, а потом, просто следуйте инструкциям и приготовьте его. 10 минут в день, 7 дней в неделю — всего лишь час практики в неделю. А за 3 месяца вы станете настоящим шеф-поваром. И, к тому же, будете изучать что-то новое и есть здоровую еду.

2. Стойка на руках и отжимания

Ваше тело — единственный лучший показатель того, как вы себя чувствуете.

Настройте свое тело, научитесь понимать, что ему нужно. Поесть? Поспать? Отдохнуть?

В любом случае 10 минут упражнений каждый день не будут лишними. Интернет поможет найти правильные упражнения.

3. Дыхательные упражнения

Если вы часто замечаете за собой вспышки гнева, этот пункт идеально вам подойдет.

Дыхательные упражнения — это, пожалуй, одна из самых простых вещей, которую вы можете изучить, но последствия огромны. Сфокусируйтесь исключительно на своем дыхании в течение 10 минут. Не думайте ни о чем. Просто дышите в течение 10 минут и вы почувствуете себя очень спокойными и собранными.

4. Творческий мозговой штурм

Творчество — это «мышца», которую нужно накачать, как и все остальные.

Если вы хотите, чтобы ваши творческие мышцы были «рабочими» и генерировали идеи, вам нужно практиковаться. Каждый день, в течение 10 минут, записывайте 10 новых идей, которые вас посетят. 10 идей, которые были бы забавными или крутыми. Любые. Просто запишите их.

5. Не ешьте сахар

Одна из самых распространенных закусок — это сладости: фрукты и батончики тоже сахар.

Это поможет вашему здоровью, ведь сахар — худшая закуска из всех.

6. Расскажите о своих мыслях

Конспектировать мысли — может стать отличной терапии в стрессовый период.

В течение 10 минут просто запишите то, что приходит на ум. Не думайте о том, чтобы сделать записки идеальными. Это будет прекрасное место для того, чтобы выпустить негатив.

7. Почитайте или послушайте музыку

10 минут чтения или прослушивания музыки поможет вам снять стресс и наполнить свой разум новыми и интересными идеями.