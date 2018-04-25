Представлена новая версия почты Gmail 25.04.2018, 20:01

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Google официально представила обновлённую версию почтового сервиса Gmail с доработками и новыми функциями.

Со временем она станет доступна для каждого из аудитории пользователей в 1,4 млрд человек, передает hi-tech.ua.

Главные новшества Gmail:

Режим конфиденциальности, который позволит отправителю установить срок актуальности сообщения, по истечении которого письмо исчезает из ящика получателя. В свою очередь поучатель сможет открыть содержимое через Gmail или посмотреть с помощью внешней HTTPS-ссылки, если он пользуется другим почтовым сервисом.

Можно будет откладывать прочтение писем. Они пропадут на время из почтового ящика и вернутся в него в указанный пользователем срок, вновь появившись в верху списка.

Напоминания о письмах, если пользователь пропускает письмо, требующее срочных действий или ответа к определённому сроку, Gmail будет напоминать о нём, поднимая его в начало списка входящих.

В правой части интерфейса Gmail появилась панель с «Google Календарём», сервисом заметок Keep и списком задач. С ними можно работать, не выходя из почты и не открывая новую вкладку в браузере. А левую навигационную панель можно свернуть — это даст больше пространства для работы с письмами.

Автономный режим позволит работать с письмами без подключения к интернету. Обновится и система предупреждений о фишинговых письмах с вредоносными вложениями. Окно с предупреждением стало больше, а сам текст понятнее.

В западных медиа пишут о том, что перейти на новую версию можно нажав «Попробовать новый Gmail» в настройках сервиса. Однако пока эта возможность есть не у всех.