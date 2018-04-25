Velcom запустил мобильный безлимит 8 25.04.2018, 20:25

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Бесплатная опция стала доступна с 25 апреля.

Телеком-оператор velcom запустил безлимитный интернет на тарифах «Комфорт», «Комфорт+» и «Комфорт+ для бизнеса». Бесплатная опция стала доступна с 25 апреля, передает tut.by.

Пользователи этих тарифов теперь могут бесплатно пользоваться интернетом даже после окончания включенного в абонплату трафика. Скорость соединения будет зависеть от конкретного тарифа: чем он «тяжелее», тем быстрее доступ в интернет. При этом до 1 июля безлимит будет предоставляться без ограничения скорости, вне зависимости от тарифа.

Ниже указана скорость мобильного интернета на линейке "Комфорт" после окончания включенного трафика:

Безлимитный интернет появился на всех «комфортных» тарифах, за исключением «стартовых» — «Комфорт лайт», «Комфорт лайт+» и «Комфорт лайт+ для бизнеса». Подключить анлим можно самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в личном кабинете.

Также с 25 апреля на большинстве тарифов «Комфорт» и «Комфорт+» убрали разделение звонков на 2G и 3G. Раньше абонентам этих тарифов были доступны безлимитные звонки в 3G-сети. Теперь они смогут звонить без ограничений во все сети независимо от того, совершается ли звонок из сети 2G или 3G.

Еще с 25 апреля 2018 года тарифные планы «Комфорт лайт», «Комфорт лайт+», «Комфорт лайт+ для бизнеса» переименованы в тарифные планы Light, Light+, «Light+ для бизнеса» соответственно, став самостоятельными тарифными планами (вне линейки) с сохранением прежней конфигурации.