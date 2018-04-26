«Реал» обыграл в гостях «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов 26.04.2018, 7:41

Мюнхенцы активно начали поединок, но в середине первого тайма «Реал» перехватил инициативу.

Мадридский «Реал» сделал серьезную заявку на выход в финал футбольной Лиги чемпионов, обыграв в гостях мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1, сообщает tut.by.

Мюнхенцы активно начали поединок, но в середине первого тайма «Реал» перехватил инициативу. И все же первый гол в матче забила «Бавария»: на 28-й минуте Киммих промчался по флангу и вместо передачи неожиданно для Наваса пробил с острого угла — 1:0.

До перерыва «Бавария» создала еще несколько неплохих моментов, но вместо второго гола пропустила на последних минутах первого тайма гол от Марсело, передачу на которого не смог прервать ни один из защитников немецкого чемпиона, — 1:1. Положение «Баварии» усугублялось травмами двух ключевых игроков: Арьена Роббена и Жерома Боатенга.

Второй тайм прошел с большим преимуществом хозяев, но Роберт Левандовски и Томас Мюллер не смогли реализовать ни один из множества голевых моментов. «Реал» же к своим шансам вновь относился куда бережнее. Молодая связка Васкес — Асенсио на 57-й минуте организовала быструю контратаку, которая завершилась голом второго — 1:2.

Ответная игра пройдет во вторник в Мадриде.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио, 46), Роналду.