Девять самых громких коррупционных скандалов апреля в Беларуси 26.04.2018, 19:03

Сколько «берут» нечистые на руку директора, чиновники и должностные лица.

В последнее время чиновники и руководители предприятий все чаще попадают в коррупционные скандалы, несмотря на суровые санкции в белорусском законодательстве — до 15 лет колонии за получение взятки, пишет «Витебский курьер».

Если проанализировать по публикациям БелТА самые громкие коррупционные дела за апрель 2018 года, получается, что сумма взятки – от 5 до 260 тысяч рублей, а половина взяточников – это директора региональных предприятий.

Директор завода в Гомельской области

5 апреля. Бывший директор Житковичского моторостроительного завода обвиняется в получении более $140 тысяч взяток.

Следственным комитетом было установлено, что руководитель предприятия за незаконные денежные вознаграждения обеспечивал победу резидентов Израиля и Германии в проводимых предприятием конкурсах. После этого экс-директор заключил с ними контракты на закупку металлообрабатывающего оборудования общей стоимостью более $3,5 миллионов.

Заместитель директора «Гомельэнерго»

11 апреля. По версии следствия, в 2017 году бывший заместитель директора по капитальному строительству филиала РУП «Гомельэнерго» дважды получил в качестве взятки деньги от начальника строительного участка ООО «Анистройсервис».

Согласно материалам дела, взяткодатель таким образом благодарил должностное лицо за приглашение для участия в процедуре по выбору подрядной организации и заключение в интересах коммерческой структуры дополнительных соглашений, которые увеличили объемы работ и цену договора, а также за проведение первоочередных расчетов за выполненные работы. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 3,5 тысяч рублей.

Должностные лица предприятий агропромышленного комплекса

13 апреля. По данным следствия, с июля 2016 по апрель 2017 года должностные лица предприятий агропромышленного комплекса получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции — кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Прокурору для направления в суд переданы уголовные дела по обвинению: заместителя директора УП «Минская овощная фабрика», гендиректора ОАО «Слонимский мясокомбинат», директора УП «ЖодиноАгроПлемЭлита», директора ОАО «Смолевичский райагросервис», директора ОАО «Вилейский комбикормовый завод», директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов». Суммы взяток по установленным предварительным следствием эпизодам составили до $3,5 тысяч рублей.

Директор молочного комбината в Витебской области

14 апреля. Напомним, с февраля по сентябрь 2017 года 51-летний руководитель Оршанского молочного комбината предприятия неоднократно принимал от представителей четырех коммерческих структур деньги и различные товарно-материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за организацию в первоочередном порядке отпуска молочной продукции конкретным фирмам.

Размер взяток варьировался от $500 до $1,2 тысяч. В качестве презентов фигурируют коньяк, комплектующие к автомобилям «БМВ Х5», «Фольксваген Мультивэн», «УАЗ Хантер», бытовая техника, спортивные товары. Всего установлено более десяти фактов передачи взяток на общую сумму более 16,4 тысяч рублей.

Заместитель директора «Гродноэнерго»

18 апреля. Сотрудниками Комитета государственной безопасности было выявлено, что с 2014 по сентябрь 2017 года замдиректора «Гродноэнерго» вступил в сговор с представителем одного из обществ с ограниченной ответственностью. За взятки мужчина информировал заинтересованных лиц о предполагаемом к закупке оборудовании и его характеристиках, поступающих от иных субъектов хозяйствования предложениях, предоставлял информацию об участниках и заявленных ими ценах. Таким образом руководитель создавал условия для того, чтобы именно это ООО стало победителем процедуры. В качестве взяток он получил около Br14 тысяч рублей.

Кроме того, будучи допущенным к государственным секретам, заместитель генерального директора изготовил светокопию документа, содержание которого относится к госсекретам и составляло служебную тайну. В результате, с содержанием документа был ознакомлен человек, не имеющий соответствующего допуска.

Председатель Гомельского райисполкома

19 апреля. Установлено, что с 2015 года бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница за взятки предоставлял необоснованные льготы и преимущества различным коммерческим структурам в сфере земельных отношений, проведения строительно-монтажных работ, коммунально-бытовых услуг.

Как мы писали ранее, несмотря на попытку скрыться, экс-руководитель был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и помещен в следственный изолятор. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех фактов и обстоятельств совершения подозреваемым коррупционных преступлений.

Должностные лица ветстанции Витебска

23 апреля. Возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы одного из рынков Витебска — 55-летней заведующей и 58-летнего ветеринарного врача.

Должностные лица допускали к реализации на рынке мясо и субпродукты без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Суммы взяток варьировались от 5 до 20 рублей.

Заместитель гендиректора ОАО «Белшина» в Могилевской области

24 апреля. Следственным управлением было установлено, что заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина» получил взятку в размере 30 тысяч рублей от директора строительной организации. Именно в такую сумму мужчина оценил свои услуги за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем этому предприятию иных работ на объектах шинного комбината.

Чиновники Гомельского облисполкома

25 апреля. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома и иных граждан. Чиновники подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

На прошлой неделе стало известно, что 61-летняя Эльвира Карницкая уволилась по соглашению сторон. В облисполкоме сказали, «никакого криминала там нет».