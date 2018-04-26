Белорус стал бронзовым призером ЧЕ по дзюдо в Израиле 26.04.2018, 20:24

Дмитрий Шершань

Дмитрий Шершань в поединке за третье место был сильнее соперника из Азербайджана Орхана Сафарова.

Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в Тель-Авиве, сообщает БелТА.

В поединке за третье место в весовой категории до 66 кг он был сильнее соперника из Азербайджана Орхана Сафарова, одержав чистую победу - "иппон". В ходе континентального форума Дмитрий Шершань в группе потерпел два поражения, но в утешительном турнире был более успешен.

В первый день соревнований в Тель-Авиве на ранних стадиях борьбу за награды завершили белорусы Дмитрий Миньков (66 кг) и Дарья Скрыпник (52 кг). На чемпионате также выступят Вадим Шока (73 кг), Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете и Никита Свирид (оба - до 100 кг), Александр Ваховяк ( свыше 100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).