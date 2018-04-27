Правитель КНДР впервые в истории прибыл в Южную Корею 2 27.04.2018, 7:51

Мун Чжэ Ин и Ким Че Ынн намерены подписать совместное соглашение и посадить символическое дерево примирения.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и правитель Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля встретились в демилитаризованной деревне Пханмунджом, сообщило агентство Yonhap.

Лидеры государств обменялись рукопожатиями и и произнесли приветственные речи. После этого Ким Чен Ын переступил демаркационную линию, став первым правитель КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года. Затем он попросил Мун Чжэ Ин пересечь границу в обратном направлении. Главы государств, улыбаясь и держась за руки, шагнули на северокорейскую землю.

Фото: EPA

Далее лидеры вернулись в южную часть демилитаризованной зоны и прошли для переговоров в павильон "Дом мира". В демилитаризованной деревне Пханмунджом утром 27 апреля начался межкорейский саммит.

Фото: EPA

Сегодня Мун Чжэ Ин и Ким Че Ын должны подписать совместное соглашение и посадить символическое дерево примирения.

Фото: Reuters

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, так как после военного конфликта в 1950–1953 годах страны так и не подписали мирный договор.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. В отношении Пхеньяна действуют санкции Европейского союза, ООН и США.

В январе 2018 года по инициативе Ким Чен Ына КНДР провела несколько раундов мирных переговоров с Южной Кореей. Также лидер Северной Кореи договорился о встрече с президентом США Дональдом Трампом, ради чего приказал остановить ядерные и ракетные испытания, а также закрыть один из военных полигонов.

Глава Белого дома заявлял, что переговоры с Ким Чен Ыном могут пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США.