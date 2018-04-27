Пашинян: Либо я буду премьером Армении, либо никто 1 27.04.2018, 8:32

Никол Пашинян

Сделки за спиной победившего народа недопустимы.

Лидер народных протестов в Армении Никол Пашинян заявил в четверг на митинге в Ереване, что либо он будет избран премьер-министром Армении, либо в стране вообще не будет избран глава правительства, сообщает newsarmenia.am.

"Я хочу, чтобы народ четко понимал, что мы не пойдем ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа. И либо я буду избран премьер-министром по воле и при поддержке народа, либо в Армении вообще не будет избран премьер. Я хочу, чтобы четко было зафиксировано, что ни одна ценность нашего движения не должна пострадать, и ни одно достижение мы не утеряем, мы будем двигаться только вперед", - сказал он.

Выборы без предусловий

Напомнив, что выборы премьер-министра произойдут в Национальном Собрании 1-го мая, Пашиян заявил, что оппозиция должна будет скоординировать все свои силы и "проявить свою мощь".

"Мы ожидаем, что все парламентские фракции без предусловий признают победу народа. Другого варианта попросту нет, потому что народ победил, и победа народа должна быть зафиксирована также де-юре. Ни один человек в Армении отныне никогда не должен иметь власти, власть в Армении принадлежит и должна принадлежать только народу. Хочу подчеркнуть, что я получу должность премьер-министра только на тех условиях, когда каждый человек будет чувствовать себя премьер-министром", - сказал он.

Второй этап переговоров с Карапетяном

Пашинян отметил, что когда он готовился к встрече с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном (намеченной на 25 апреля, но не состоявшейся - ред.) ряд представителей Республиканской партии Армении (РПА) говорили, что Карапетян не является их представителем.

"Сегодня они провели партийное собрание с участием Сержа Саргсяна и пришли к общему знаменателю, что Карапетян уполномочен вести переговоры", - сказал он.

Отметив, что движение принимает к сведению это решение, Пашинян пояснил, что, как и раньше, движение готово продолжать переговорный процесс в рамках предложенной оппозицией повестки.

"Завтра в 12:00 приглашаю Карена Карапетяна в гостиницу "Мариотт-Армения" для начала второго этапа переговоров", - сообщил он.

При этом Пашинян озвучил конкретное требование: переговоры с Карапетяном должны проходить в присутствии журналистов.

"Мы с РПА не будем вести переговоры за закрытыми дверями, поскольку мы объявляем, что власть принадлежит народу, и мы должны быть подотчетны ему за каждый наш шаг", - подчеркнул он.

Децентрализация и решающий рывок

Пашинян сообщил, что следующий митинг состоится 27-го апреля, в пятницу, во втором по величине армянском городе Гюмри.

"В Ереване на два дня вся деятельность временно прекращается, чтобы наши активисты получили возможность отдохнуть и восстановить силы. На следующий день, в субботу, 28-го апреля митинг будет проведен в Ванадзоре. 29-го 30-го апреля и 1-го мая все наши действия в Ереване будут возобновлены в еще большем масштабе", - резюмировал Пашинян.

На волне проходивших в Республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры Армении.