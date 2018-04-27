Белорусские нефтетрейдеры несут потери на балтийском рынке 2 27.04.2018, 9:59

Белорусская нефтяная компания в прошлом году вновь сработала в убыток в государствах Балтии.

Оборот ее «дочки» TransBaltic Oil сократился почти на 10%, а чистая прибыль – более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют годовые данные о работе TransBaltic Oil в 2017 году, опубликованные на портале Creditweb.lv, пишет zautra.by.

Согласно им, в прошлом году оборот компании TransBaltic Oil, которая с 2012 года продает на балтийском рынке белорусские битум, газойли, дизтопливо, мазут, масло, сжиженные газы и топливо для реактивных двигателей, составил 155,9 млн евро. Это на 9,8% меньше, чем было в 2016 году (176,0 млн евро) и более чем в 2 раза меньше, чем в рекордном 2015-м (318,3 млн евро).

Прибыль зарегистрированной в Риге белорусской компании также сократилась. По итогам 2017 года TransBaltic Oil заработала 90 тыс. евро, тогда как в 2016 году этот показатель был 188,7 тыс. евро, а в 2015 году – 2,3 млн евро.

Отметим, что в Латвии зарегистрирован еще один нефтетрейдер с белорусским капиталом. Это компания Oil Logistic, владельцем которой является УП «Белорусский нефтяной торговый дом». Она реализует в основном продукцию белорусских производителей удобрений («Гродно Азот», Гомельского химического завода, «Беларуськалия»), пищевую и техническую соль и нефтехимию. Но среди ее позиций также значатся дизтопливо, реактивные топлива, масла и битум. Финансовые результаты Oil Logistic за 2017 год пока не опубликованы. Оборот трейдера в 2016 году составил 16,9 млн евро, что на более чем 30% меньше, чем в 2015 году.

В отличие от нефтетрейдеров представители других отраслей белорусской экономики в Латвии наращивали продажи.

Согласно данным портала Creditweb.lv, на 19,3% вырос оборот компании Euro B&V. Это специальная структура косметического холдинга «Белита-Вiтэкс», созданная для продвижения продукции на рынке Евросоюза. По итогам 2017 года ее продажи составили почти 1,1 млн евро, прибыль – свыше 220 тыс. евро.

Дистрибутор Минского тракторного завода MTZ-Serviss продал техники и запчастей на 3,9 млн евро, что на 2,8% больше аналогичного периода. Прибыль компании составила 1,3 млн евро.

В Латвии работает дочерняя структура одного их крупнейших на рынке бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы дистрибуторского IT- холдинга Asbis, созданного белорусским бизнесменом Сергеем Костевичем. Оборот Asbis LV за прошлый год составил 24,4 млн евро, что на 99% больше показателя 2016 года.