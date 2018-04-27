Брестчанка: Некоторые цены поднялись в 10 раз 27.04.2018, 11:34

1,897

Белорусы ответили на ложь Белстата.

«Благосостояние белорусов заметно выросло», говорит Белстат.

Стали ли жить лучше жители Бреста? Сколько раз за год им поднимали зарплату? И какая получка их устроила бы - в опросе «Брестской Газеты».

Роман, инженер:

— За последний год мне поднимали зарплату, наверное, один раз. Процентов на 10 — 15, и это было связано скорее с изменением должности. Сложно сказать, какая должна быть зарплата, чтобы чувствовать себя хорошо.

Игорь, работает в сфере обслуживания:

— Я не заметил, что стал богаче. Зарплату не повысили, а, наоборот, снизили. Приехал директор, сказал, что сильно много получаете, и снизил расценку. Было, например, 1 000, стало 700. Прилично так понизилась. Мне, в принципе, сейчас хватает этой зарплаты.

Лариса, в декретном отпуске:

— Я не заметила, что стала богаче. Я в декретном отпуске, чуть-чуть подняли декретные, на 20 рублей примерно. Для достойной жизни минимум, хотя бы чтоб 1 000 была зарплата.

Алена, инженер:

— Я стала беднее. Цены поднялись порядком, зарплата за ними не успевает. За последний год зарплату поднимали, наверное, один раз на 10%. Меня бы устроила зарплата от 2 000 рублей. Хочется на отдых съездить, а не только по городу погулять, покушать и одеться.

Галина Васильевна, медицинский работник :

— Я заметила, что стала беднее, потому что, когда убрали нули, у нас зарплата не поднялась на столько, как цены выросли. А некоторые цены поднялись в 10 раз. Мне сестра говорила, что когда она вышла на пенсию, получала 300 долларов из расчета. Сейчас же наполовину меньше — 170. То есть мы не стали богаче. Если и повышают зарплату, то на 5 — 7%. И то оклад повышается. Если было 300 рублей, то стало 340. Неплохая зарплата для меня — минимум 1 000 рублей.

Наталья, работает в сфере медицины:

— Я не заметила, что разбогатела. Зарплату мне подняли на 20 рублей где-то. Как получали 300, так и получаем. Станет лучше, когда зарплаты будут соответствовать жизненному уровню. Минимум должна быть зарплата в 1 000 рублей.

Павел, работает в сфере инженерии :

— Я не заметил, что разбогател. За последний год мне поднимали зарплату один раз и не на много. Я мог бы сказать, что стал жить лучше, если бы хотя б цены не росли.

Сергей, предприниматель :

— Не заметил, что стал богаче. Я работу менял очень часто, поэтому не скажу, поднимали зарплату или нет. Всегда бывает что-то лучше. Сколько ни зарабатывай, все равно мало.

Татьяна, работает в сфере бытовых услуг:

— За последний год мне не повышали зарплату. Меня устроит, если зарплату в раза два поднимут. Хотя бы 1 000 рублей в месяц. Как и обещали, пускай президент держит обещание.

Дмитрий, машинист оборудования:

— Я лично не заметил, что стал богаче. За последний год мне ни разу не поднимали зарплату. Минимальная для меня зарплата должна быть тысячи две рублей.