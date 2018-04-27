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Попасть в Польшу пешком, на велосипеде или байдарке можно уже с завтрашнего дня

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  • 27.04.2018, 15:25
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Фото: AP

Возможности для путешествий расширятся.

С 28 апреля возможности для путешествий велосипедистов, пеших туристов, а также поклонников сплавов на байдарках расширятся, пишет сайт newgrodno.by.

Погранпереход «Лесная–Рудавка» весь сезон – с 28 апреля по 1 октября – будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Пересечь границу в этом месте пешком, на велосипеде, байдарке или маломерном судне может каждый турист, у кого есть виза либо разрешение на безвизовый въезд. При этом уведомлять пограничников о своем намерении заранее не требуется: с прошлого года заявительный принцип, по которому раньше пересекали пункт пропуска организованные группы, отменен.

В прошлом сезоне здесь белорусско-польскую границу пересекли свыше двух с половиной тысяч туристов. В управлении спорта и туризма облисполкома рассказали, что в этом году, учитывая увеличение срока временного пребывания до 10 суток и расширение доступных для безвизовых туристов территорий на весь Гродненский район, ожидается рост потока зарубежных путешественников.


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