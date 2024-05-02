Неожиданная находка на Марсе озадачила ученых 2.05.2024, 12:28

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Обнаружены похожие на земные условия, связанные с жизнью.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Geophysical Research: Planets, астрономы провели анализ данных полученных марсоходом NASA Curiosity во время исследования дна кратера Гейл на Марсе, где миллиарды лет назад было водное озеро. В местных камнях марсоход обнаружил большое количество оксида марганца. Этот минерал встречается на Земле в озерах, где существуют нужные условия для окисления, что приводит к созданию кристаллов марганца в присутствии кислорода. Ученые считают, что похожие на земные условия присутствовали в марсианском озере. Это может означать, что на Марсе могла существовать жизнь, но пока не ясно, каким образом на планете возникло так много кислорода, пишет ScienceAlert.

Из-за большого количества кислорода на Земле, который создается фотосинтезом, на берегах озер образуется оксид марганца. Он также возникает из-за того, что микробы помогают проводить реакции окисления марганца.

Но каким образом в кратере Гейла сформировалось такое большое количество оксида марганца не ясно. Дело в том, что пока на Красной планете не обнаружены признаки существования внеземной жизни, а механизм создания кислорода на Марсе все еще остается загадкой, говорят ученые.

Оксида марганца много на Земле и он активно участвует в биологических процессах. Практически всей жизни на нашей планете по тем или иным причинам нужен марганец.

Сейчас на Марсе имеется не так много кислорода, а потому ученые озадачены тем, каким образом сформировалось такое же количество оксида марганца на Красной планете, которое можно сравнить с количеством на Земле в осадочных породах.

По словам ученых, для создания оксида марганца нужны сильные условия окисления, а потому вероятней всего в озере эти минералы образовались тогда, когда на Марсе было много кислорода в его атмосфере.

Ученые считают, что озеро на Марсе было пригодным для жизни в течение огромного периода времени, ведь для формирования оксида марганца требуются тысячи лет. Но пока ученые точно не знают, откуда на Марсе появилось так много кислорода. Вполне вероятно, что кислород мог быть выброшен из ледяных отложений во время падения метеоритов на поверхность Красной планеты.

Ученые считают, что если в процессе окисления марганца принимали участие живые микроорганизмы, то их следы могут остаться в породах, которые содержат марганец.