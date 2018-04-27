В Конгрессе США обнародовали доклад о российском вмешательстве в выборы 1 27.04.2018, 17:49

1,117

Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада.

Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

Как передает Reuters (перевод — nv.ua), в документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

В то же время в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.

Напомним, что после выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп считает заявления о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.